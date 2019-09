Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts036/19.09.2019/16:40) - Der Münchner Cloud-Anbieter retarus GmbH https://www.retarus.com/de präsentiert vom 8. bis 10. Oktober 2019 seine Secure Email Platform auf der it-sa, Europas größter Messe für IT-Sicherheit in Nürnberg. In Halle 11 am Stand 520 erfahren Besucher, wie sie ihre geschäftliche E-Mail-Kommunikation mit dedizierter Advanced Threat Protection und dem patentierten Postdelivery-Protection-Mechanismus "Patient Zero Detection®" absichern und für Email Continuity sorgen https://www.retarus.com/de/services/email-security . Einblicke in seine Threat Intelligence gibt Retarus in zwei Fachvorträgen zu den Themen "Detect and React" (9.10., 11:30 Uhr) sowie Sicherheit beim Versand transaktionaler E-Mails (10.10., 10:30 Uhr) jeweils im Forum 11. Gezieltere und intelligent gesteuerte Cyberangriffe, sogenannte Advanced Threats, überschreiten längst die Möglichkeiten konventioneller Abwehrmechanismen. Der Fokus des Messeauftritts von Retarus liegt daher auf den Machine-Learning-gestützten Schutzmechanismen der Retarus Advanced Threat Protection, die auch E-Mail-Angebote aus der Cloud wie Office 365 oder G Suite sinnvoll ergänzen. Brandneu im Messegepäck hat der Anbieter erste Informationen zu seiner kommenden Email-Continuity-Lösung. Diese erhält die E-Mail-Kommunikation auch bei einem Totalausfall der E-Mail-Systeme beim Kunden weiter aufrecht. Mit dem umfassenden E-Mail-Sicherheits-Portfolio schützt Retarus Unternehmen zuverlässig und effektiv vor hochentwickelten Bedrohungen sowie Social-Engineering- und Phishing-Angriffen, die traditionelle Sicherheitsmechanismen aushebeln. Kostenloses Gastticket sichern Interessenten können sich ein kostenloses Gastticket für die it-sa auf der Retarus-Website https://www.retarus.com/de/events/it-sa-2019 sichern. Die Retarus-Security-Experten sind auf der Messe vor Ort an Stand 520 in Halle 11.0 anzutreffen. Über Retarus Seit 1992 unterstützt Retarus Unternehmen bei der effizienten und reibungslosen Kommunikation. Der globale Informationslogistiker mit 14 Niederlassungen und gut 300 Mitarbeiten auf vier Kontinenten kommt immer dort ins Spiel, wo große Mengen an Daten sicher und zuverlässig übertragen werden - unabhängig von Kommunikationskanälen, Schnittstellen, Applikationen und Devices. Die Basis hierfür bildet ein Global Delivery Network mit eigenen Rechenzentren in Europa, den USA und der APAC-Region sowie vollständig redundanter Carrier-Infrastruktur. Insgesamt vertrauen 75 Prozent der DAX 30, die Hälfte aller EURO STOXX 50 sowie rund 20 Prozent der Dow Jones Unternehmen auf Services von Retarus. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Adidas, Bayer, BNP Paribas, Continental, DHL, DZ BANK, Goldman Sachs, Honda, Osram, Puma, Sixt, T-Systems, Sony und Thomas Cook. Weitere Informationen: https://www.retarus.com (Ende) Aussender: retarus GmbH Ansprechpartner: Thomas Cloer Tel.: +49 89 5528-1400 E-Mail: press@de.retarus.com Website: www.retarus.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190919036

