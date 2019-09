Wertung in den Kategorien "Completeness of Vision" und "Ability to Execute"

Mindbreeze, ein international führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services für Information Insight und angewandter künstlicher Intelligenz mit Fokus auf Wissensmanagement für internationale Kunden, wurde von Gartner Inc. als Leader im 2019 Gartner Magic Quadrant for Insight Engines positioniert.

"Mit Mindbreeze sind unsere Kunden und ihre Mitarbeiter in der Lage wichtige Erkenntnisse aus den Unternehmensdaten zu gewinnen und diese gewinnbringend zu nutzen. Wir arbeiten in diesem innovativen Bereich sehr eng mit unseren Kunden zusammen, um den Wissensvorsprung nutzbar zu machen die Daten noch besser zu verstehen und noch mehr Mehrwert zu generieren", erklärt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze. "Die Positionierung spiegelt unsere Anstrengungen im Bereich KI und Wissensmanagement wider. Unternehmen erzielen mit unserer einzigartigen und innovativen Lösung herausragende Ergebnisse."

Zahlreiche namhafte Kunden wie die Food and Drug Administration, Lufthansa oder Daimler nutzen bereits die KI-basierte Insight Engine von Mindbreeze, um ihre Informationen effizienter und intelligenter zu verwalten. Bei der Einführung von KI verfolgt Mindbreeze einen flexiblen hybriden Ansatz und bietet darüber hinaus ein globales Partnernetzwerk.

Gartner Disclaimer

Gartner befürwortet keinen der Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in ihren Forschungsberichten beschrieben werden, und empfiehlt Technologieanwendern auch nicht, sich in ihrer Auswahl auf jene Anbieter mit der höchsten Wertung oder anderen Auswahlkriterien zu beschränken. Die Gartner-Forschungspublikationen spiegeln die Ansichten von Gartners firmeneigenem Forschungsbereich wider und sollten daher nicht als Tatsachenbehauptung verstanden werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich dieser Studie inklusive Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

Über Mindbreeze

Mindbreeze ist ein rasch wachsender und international führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services für Enterprise Search, angewandte künstliche Intelligenz und Wissensmanagement. Das globale Partnernetzwerk ermöglicht eine zeitzonenunabhängige Kundenbetreuung weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mindbreeze.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @Mindbreeze.

