Citi hat seinen Bereitstellungsservice für Investment Book of Record (IBOR)-Daten aktualisiert, um Middle Office-Kunden zu unterstützen, die über mehrere Handelszyklen hinweg tätig sind. Die so genannte Multi-Slot-IBOR-Lösung kann an die operativen Bedürfnisse einzelner Kunden an ihren Front-Office-Standorten in verschiedenen Regionen angepasst werden, insbesondere für Information in Bezug auf Start-of-Day-Handelspositionen und Cash-Prognosen weltweit.

Die erweiterte IBOR-Lösung bietet Kunden Positionen, gehandelte und abgewickelte Geldmengen, Transaktionen, Wertpapierstammdaten, Devisenkurse und Cash-Prognosedaten, die auf regionalen Bewertungen für börsennotierte und OTC-Aktiva basieren. Der Service beinhaltet auch eine historisch korrekte IBOR (HCIBOR)-Lösung, die sich nahtlos in bestehende Performance- und Client Reporting-Dienste integrieren lässt.

"Die Kernkompetenz unseres Angebots liegt in der Fülle der Daten, der Schnelligkeit der Bereitstellung und der Flexibilität, den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, während wir gleichzeitig Auftragsverwaltungssystem-, Depotbank- und Fondsbuchhalter-unabhängig sind", sagte Pervaiz Panjwani, EMEA Head of Custody and Fund Services. "Mit einem umfassenden Datenmodell, das aus über 600 eindeutigen Datenelementen einschließlich OTC-Zusatzdaten besteht und durch das umfangreiche Kontrollrahmenwerk von Citi unterstützt wird, können wir eine Vielzahl von Investitionen unterstützen und die Entscheidungsfindung erleichtern."

Der erweiterte IBOR-Datenlieferdienst von Citi ist nun live und als Standardbestandteil der Middle Office Services verfügbar. Diese Erweiterung fällt mit dem Höhepunkt der mehrjährigen Investitionen in die Middle-Office-Plattform zusammen, eine Suite von hoch automatisierten und integrierten Funktionen, die Trade-Verarbeitung, Asset Servicing, OTC-Bewertung und Collateral Management Services, Portfolio Accounting sowie Performance- und Risikoberichterstattung umfasst.

"Da unsere globalen Kunden über Märkte und Anlageformen hinweg expandieren, agieren sie in immer komplexeren Umgebungen", sagte Sanjiv Sawhney, Global Head of Custody and Fund Services. "Kunden werden eine Partnerschaft mit einem Anbieter anstreben, der komplexe Probleme lösen, ihre Abläufe vereinfachen und ihr Wachstum unterstützen kann."

Mit über 21,7 Billionen US-Dollar an verwahrten und verwalteten Vermögenswerten und dem branchenführenden proprietären Netzwerk, das sich über mehr als 60 Märkte erstreckt, bietet das Citi-Geschäftsfeld Custody and Funds Services seinen Kunden fundierte lokale Marktkenntnisse, fortschrittliche Verarbeitungstechnologien und eine breite Palette von Fondsdienstleistungen, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden können.

Über Citi

Die weltweit führende Bank Citi führt rund 200 Millionen Kundenkonten und ist in mehr als 160 Ländern und Gerichtsbarkeiten vertreten. Citi stellt für Kunden, Unternehmen, Regierungen und Institutionen ein breites Spektrum von Finanzprodukten und Dienstleistungen bereit, darunter Privatkunden-Banking und -Kredite, Unternehmens- und Investmentbanking, Wertpapier-Brokerage, Transaktionsdienstleistungen und Vermögensverwaltung.

