FRANKFURT (Dow Jones)--Hauke Stars will nach zwei Bestellungen in den Vorstand der Deutschen Börse keine dritte Amtszeit. Sie werde das Unternehmen mit Ablauf ihres laufenden Vertrages auf eigenen Wunsch Ende November 2020 verlassen, teilte der Börsenbetreiber mit. Aufsichtsratsvorsitzender Joachim Faber habe diese Entscheidung mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat will über eine Nachfolgerin für Hauke Stars befinden, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.

Hauke Stars ist seit 2012 Mitglied des Vorstands der Deutsche Börse AG. Von 2012 bis 2015 war sie für die IT-Sparte und das Marktdatengeschäft der Deutsche Börse AG verantwortlich. Seit Juni 2016 verantwortet sie den Geschäftsbereich Cash Market, Pre-IPO & Growth Financing, seit Juni 2018 ist sie zusätzlich Arbeitsdirektorin des Unternehmens.

September 19, 2019 11:41 ET (15:41 GMT)

