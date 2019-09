Am 1.September hat Sachsen einen neuen Landtag gewählt. Monate vorher waren die schlimmsten Befürchtungen geäußert worden, wie katastrophal sie ausgehen könnten. In den Medien wurde darunter unisono verstanden, dass die AfD "zu stark" werden könnte. Dass andere "zu schwach" sein könnten, wurde nicht detaillierter diskutiert. Am Wahlabend ergab sich ...

