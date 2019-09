ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Donnerstag beendet. Für etwas Enttäuschung bei den Anlegern sorgte im Verlauf die Entscheidung der Schweizerischen Notenbank (SNB) die Zinsen unverändert zu lassen. Im Blick standen zudem schweizerische Daten zum Außenhandel. Der Handelsüberschuss lag im August bei 1,15 (zuvor 2,7) Milliarden Franken. Luxuswerte profitierten von guten Uhrenexporten im August; der Bankensektor von höheren Freibeträgen.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 10.064 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 53,65 (zuvor: 45,75) Millionen Aktien.

Die SNB hat ihre Geldpolitik bestätigt, aber ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr deutlich gesenkt auf 0,4 Prozent von bisher 0,6 Prozent. Wie die SNB mitteilte, bleibt der Leitzins bei minus 0,75 Prozent. Gleiches gilt für den Bankeinlagensatz. Zudem wurde eine neue Methode für die Berechnung des Negativzinses auf Bankeinlagen angekündigt, wovon Banken profitieren.

Bankenwerte waren vor diesem Hintergrund die Tagesgewinner. Credit Suisse stiegen um 1,7 Prozent, UBS um 1,4 Prozent und für Julius Bär ging es um 1,6 Prozent nach oben.

Zu den Gewinnern gehörten auch Richemont und Swatch mit Aufschlägen von 1,3 Prozent bzw. 0,6 Prozent. Die Schweizer Uhrenexporte stiegen im August vor allem in die USA und China deutlich an. Der Absatz in Hongkong war hingegen wegen den dortigen anhaltenden Protesten rückläufig.

September 19, 2019

