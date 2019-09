Valneva verläßt, wie bereits berichtet, die Wiener Börse. Die Stamm- und Vorzugsaktien werden nach dem 20. Dezember 2019 nicht mehr an der Wiener Börse gehandelt. David Lawrence, Chief Financial Officer, sagte dazu: "Die Wiener Börse war ein zentraler und entscheidender Faktor für die Gründung und den Erfolg von Intercell und später von Valneva . Wir möchten der Wiener Börse für die jahrelange hervorragende Zusammenarbeit danken." Alle an der Wiener Börse notierten Valneva-Aktien werden automatisch und kostenlos an Euronext Paris übertragen. Die Überweisungskosten werden von Valneva getragen. Valneva reichte im Juli einen Delisting-Antrag gemäß §38 (6) des österreichischen ...

