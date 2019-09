Der Impfstoffhersteller Valneva verlässt das Parkett, dieStamm- und Vorzugsaktien werden nach dem 20. Dezember 2019 nichtmehr in Wien gehandelt, gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Siebleiben aber an der Euronext Paris handelbar. Die Aktien werdenautomatisch übertragen.(APA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...