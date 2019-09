Berlin/Hamburg (ots) - Einkaufen im Internet ist vielfach schon zur Normalität geworden, doch nicht jeder Online-Shop ist eine Empfehlung wert. Welche Anbieter top sind, beantwortet die große Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders n-tv. Auf der Basis von rund 40.000 Kundenmeinungen werden jetzt die besten Shops in 52 Kategorien ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung findet am Donnerstagabend in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt (Sendehinweis: n-tv Ratgeber - Hightech, Montag, 23.09.2019, 18:35 Uhr).



"Wer könnte über die Qualität wie auch über Defizite der Online-Shops besser urteilen als der Verbraucher selbst? Deshalb ist das Gesamturteil der Kunden, also die Summe zahlreicher persönlicher Erfahrungen, eine harte Währung. Der Award sorgt hier für Transparenz und stellt eine wichtige Orientierungshilfe im Bereich E-Commerce dar", so Jochen Dietrich, n-tv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine.



Zu den prämierten Online-Shops 2019 zählen bekannte Namen wie auch Spezialisten, beispielsweise Eventim (Tickets), Hellweg.de (Bauen & Heimwerken), Ikea.com (Wohnen), Kitefly.de (Surfen), Lidl.de (Generalisten), Reifen.com (Kfz-Zubehör), Samsung.com (Elektronikhersteller) und Zalando (Fashion). Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Eine hohe Kundenzufriedenheit ist insbesondere in puncto Bestell- und Zahlungsbedingungen zu verzeichnen; auch die Bereiche Internetauftritt sowie Versand und Rücksendung erzielen gute Resultate. Etwas mehr Verbesserungspotenzial zeigt sich beim Preis-Leistungs-Verhältnis und dem Kundenservice."



Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Zufriedenheit der Kunden mit den Online-Shops in sechs elementaren Leistungsbereichen untersucht: Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt, Versand und Rücksendung sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen. Operationalisiert wurden diese anhand von mehr als 50 Unterkriterien, beispielsweise Produktqualität und Angebotsvielfalt, Kompetenz der telefonischen Beratung, Zahlungsoptionen und Liefermöglichkeiten, Versandkosten sowie Schnelligkeit des Versands und Abwicklung von Rücksendungen.



Preisträger "Deutschlands Beste Online-Shops 2019"



Kategorie Preisträger (alphabetisch)



Generalisten

Generalisten (mit Filialnetz) Lidl.de, Tchibo.de,

Thomas-Philipps.de

Generalisten (ohne Filialnetz) Amazon, HSE24, QVC



Haus & Garten

Bauen & Heimwerken (mit Filialnetz) Hellweg.de, Hornbach.de, Obi.de

Bauen & Heimwerken (ohne Filialnetz) Contorion, Selfio,

Werkzeugstore24

Wohnen Generalisten (mit Filialnetz) Daenischesbettenlager.de,

Ikea.com, Roller.de

Wohnen Generalisten (ohne Filialnetz) Ambiente Direkt, Home24,

Wayfair.de

Maßmöbel DeinSchrank.de, Form.bar,

Meine-Moebelmanufaktur.de

Schlafzimmermöbel, Betten & Matratzen Betten.de, Matratzen-

Concord.de, Schlafwelt.de

Kindermöbel Kids Wood Love,

Kinderraeume.com, Skandic

Badausstattung Emero, Mach-Dein-Bad.de,

Megabad

Fliesen Fliesenmax.de,

Fliesenrabatte.de,

Keramundo-Onlineshop.de

Bilderrahmen Allesrahmen.de,

ASP-Galeriebedarf,

Bilderrahmenwerk.de

Garten Baldur-Garten, Dehner.de,

Garten XXL

Pflanzen Ahrens + Sieberz, Baumschule

Horstmann, Staudengärtnerei

Gaißmayer Online-Shop

Gartenzäune Zaun24.de, Zaunfuchs.de,

Zaunsysteme-direkt.de



Technik

Sicherheitstechnik Expert-Security.de, Sicher24,

Wagner-Sicherheit.de

Smart Home Devolo Home Control, Somfy,

Telekom Magenta Smart Home

Elektronik (mit Filialnetz) Conrad.de, Gravis.de,

Mediamarkt.de

Elektronik (ohne Filialnetz) Comtech, Digitalo,

Notebooksbilliger.de

Elektronikhersteller Medion.com, Samsung.com,

Teufel.de

Hifi & Heimkino Audio Forum Berlin,

Beamershop24, Hifi-Regler

Handy-Zubehör Dein Design, Handyhuellen.de,

Mumbi.de

Druckerzubehör Druckerzubehoer.de,

HQ Patronen, Tonerdumping

Games (PC & Konsole) Computeruniverse, Medimops.de,

Ubisoft Store

Kfz-Zubehör ATP-Autoteile.de,

Kfzteile24.de, Reifen.com



Mode & Accessoires

Fashion (mit Filialnetz) Bonprix.de,

Ernstings-Family.de,

s.Oliver.de

Fashion (ohne Filialnetz) About You, Happy Size, Zalando

Hemden Eterna.de, Excellent Hemd,

Hemden Meister

Brillen & Kontaktlinsen Brille24, Lensbest, My-Spexx



Kochen & Genießen

Lebensmittel Bofrost, Edeka24.de, Rewe.de

Barbecue & Grill Grill Arena, Grillstar.de,

Rösle

Feinkost Käfer Online-Shop, Lieferello,

Paul Schrader

Gewürze Ankerkraut,

Bremer Gewürzhandel,

Schubecks Onlineshop

Wein Belvini, Jacques.de,

Weinfreunde.de

E-Zigaretten eDampf-Shop.com, InTaste.de,

Rauchershop.eu



Freizeit

Tickets Eventim, Ticket Online,

Ticketmaster.de

Fotoanbieter (mit Filialnetz) Aldifotos.de, Lidl-Fotos.de

Fotoanbieter (ohne Filialnetz) Cewe-Fotoservice, Photobox,

Pixum

Münzen & Edelmetalle Degussa-Goldhandel.de, Heubach-

Edelmetalle.de, Reisebank.de

Büro & Basteln Buttinette, Otto Office,

Staples.de

Einladungen & Grußkarten Carinokarten, Kartenmacherei,

Sendmoments



Sport & Hobbys

Sportgeräte Hammer.de, Sport-Thieme,

Sport-Tiedje.de

Fahrräder & Fahrradzubehör Bobshop.com, Fahrrad-XXL.de,

Zweirad-Stadler.de

Campingzubehör Camping Wagner, Campingshop-24,

Fritz-Berger.de

Tennis Centercourt.de, Tennis Point

Skisport Ski-Outdoor-Shop.de,

Sport Conrad Online-Shop

Surfen Kitefly.de, Online-surfshop.de,

Surfpirates

Golf All4golf.de, Golf24.de,

Golfino.com

Reitsport Equiva.com, Krämer Online-Shop,

Loesdau.de

Angelsport Angel Domäne, Angelplatz.de,

Askari Angel-Shop

(Angelsport.de)

Jagd DJV-Shop.de, Frankonia,

Pareyshop

Hundebedarf Hundeland, Hundeshop,

Vet-Concept Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / n-tv



