Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hanau/Frankfurt am Main (pts008/26.09.2019/08:30) - Im kaum zu überblickenden Online-Handel wird Vertrauen zu einer immer wichtigeren Währung, damit Kunden genau die Qualität bekommen, für die sie auch bezahlen. Gütesiegel wie Trusted Shops geben hierbei eine wichtige Orientierung für die Onlinekäufer. "Bei unserem stetig steigenden Angebot an Teesorten ist uns volle Transparenz für unsere Kunden ein großes Anliegen. Deswegen haben wir uns für eine Zertifizierung durch Trusted Shops entschieden, die wir nun erfolgreich abgeschlossen haben", berichtet AURESA-Geschäftsführer Nicolas John. "Mit nur einem Klick auf das Gütesiegel können Besucher unseres Tee-Onlineshops nicht nur Informationen zu unserer Zertifizierung abrufen, sondern auch die Bewertung anderer Kunden einsehen." Das Gütesiegel ist auf der Shopseite von AURESA https://www.auresa.de/tee/ abrufbar. Sicher ist sicher - "Trusted Shops" sind sicherer! Jeder Online-Käufer freut sich, wenn seine Erwartungen erfüllt werden und der gesamte Bestellprozess vom Versand bis hin zum Produkt selbst den Beschreibungen entspricht. "Unseren Kunden wollen wir eine ganzheitliche Nachhaltigkeit und Transparenz anbieten, weil uns ihr Vertrauen in uns und unsere Produkte eine Herzensangelegenheit ist", fasst AURESA-Gründer Danijel Mlinarevic zusammen. " Als Bio-zertifizierter Fachhändler stand neben dem komplett klimaneutralen Versand und umweltfreundlichem Versandmaterial nun der nächste logische Schritt an, und zwar beim Onlineshop selbst. Wir freuen uns sehr, die strengen Qualitätskriterien von Trusted Shops voll und ganz erfüllt zu haben. Unser Ansatz: Nachhaltiger Teegenuss fängt bereits beim vertrauensvollen Einkaufserlebnis an, bei dem wir unseren Kunden ein schlechtes Gewissen oder Gefühl ersparen wollen." Entsprechend können Besucher des Onlineshops https://www.auresa.de/tee/ weitere Details zum "Trusted Shops"-Gütesiegel einsehen, bei dem auch andere Kunden zu Wort kommen. Trusted, vegan und CO2-neutral Im AURESA-Teeshop kann man auch ganz einfach veganen Tee bestellen. "Einige Teemischungen werden mit tierischen Bestandteilen hergestellt und auch hier können sich unsere Kunden auf uns verlassen. Trusted vegan ist bei uns einfach über den Vegan Filter möglich: https://www.auresa.de/vegan-tee ." AURESA hat eine große Auswahl garantiert veganer Tees im Angebot und viele davon auch noch biozertifiziert, fair gehandelt und die Lieferung erfolgt bei jeder Bestellung CO2-neutral. AURESA bietet Bio-Tee aus fairem Handel in einer breiten Palette an Teemischungen für jeden Geschmack an. Ab sofort ist der Onlineshop offiziell mit dem "Trusted Shops"-Gütesiegel zertifiziert und die Lieferung erfolgt CO2-neutral mit DHL GoGreen. Einen Überblick über die Teesorten können Teefreunde sich unter https://www.auresa.de/tee verschaffen. (Ende) Aussender: AURESA e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 9911930 E-Mail: presse@auresa.de Website: www.auresa.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190926008

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2019 02:30 ET (06:30 GMT)