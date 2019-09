Zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt zählt heute das Papier des Tiefbauspezialisten Bauer (WKN: 516810) aus dem bayrischen Schrobenhausen. Grund hierfür ist natürlich die bereits gestern Abend veröffentlichte Gewinnwarnung. Denn diese hatte es in sich - und zeigt, dass wir uns nicht nur weltwirtschaftlich auf dem Weg in eine Rezession, sondern zumindest was Deutschland betrifft schon mitten in einer solchen befinden.

Konkret hatte das Management von Bauer um CEO Michael Stomberg bisher noch eine Gesamtkonzernleistung in Höhe von 1,7 Mrd. Euro sowie einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 95 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Dies hätte sodann schließlich auch zu einer deutlichen Steigerung des Ergebnis nach Steuern (EAT) gegenüber dem Vorjahr führen sollen. Davon ist nun jedoch keine Rede mehr.

