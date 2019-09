Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Compugroup nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwarehersteller habe die mittelfristigen Wachstumsperspektiven hervorgehoben, die sich durch zusätzliche Telematikdienstleistungen ergäben, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem blieben Fusionen und Übernahmen auf der Agenda./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2019 / 15:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-09-19/19:22

ISIN: DE0005437305