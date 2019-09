Abivax gibt Halbjahresergebnisse 2019 und Unternehmens-Update bekannt DGAP-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Abivax gibt Halbjahresergebnisse 2019 und Unternehmens-Update bekannt (News mit Zusatzmaterial) 19.09.2019 / 20:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Abivax gibt Halbjahresergebnisse 2019 und Unternehmens-Update bekannt * Neun-Monatsdaten der Phase-2a-Erhaltungsstudie bestätigten die weitere Verbesserung der klinischen Symptomatik und eine anhaltende Wirksamkeit und Sicherheit von ABX464 in der Behandlung von Colitis ulcerosa-Patienten * Präsentation der 12-Monatsdaten der Erhaltungsstudie inklusive Endoskopie auf der UEG Week (19. - 23. Oktober 2019 in Barcelona, Spanien) * ABX464 ist jetzt in einer Phase-2b-Studie zur Behandlung von Colitis ulcerosa sowie in einer Phase-2a-Studie zur Behandlung von rheumatoider Arthritis * ABX196 zur Behandlung von Leberzellkarzinom wird in einer Phase-1/2-Studie geprüft * Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 12 Millionen mit Sofinnova Partners im Juli 2019 abgeschlossen * Verfügbare Finanzmittel sichern operative Geschäftstätigkeit bis Ende Q2 2020 Paris, Frankreich, 19. September 2019, 18:00 Uhr MESZ - Abivax (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein innovatives Biotechnologie-Unternehmen, welches das Immunsystem zur Entwicklung von Behandlungen für entzündliche und Autoimmunerkrankungen sowie Krebs und eine funktionelle Heilung von HIV nutzt, veröffentlichte heute seine Finanzergebnisse für das am 30. Juni beendete erste Halbjahr 2019 und gab einen Bericht über die Fortschritte seiner Produktpipeline. Der vorgenannte Finanzbericht für das erste Halbjahr 2019 wurde bereits vom Aufsichtsrat des Unternehmens geprüft und am 17. September 2019 genehmigt. Das Testat befindet sich in Vorbereitung durch die externen Abschlußprüfer des Unternehmens. "Abivax hat im ersten Halbjahr 2019 hervorragende Fortschritte erzielt. Wir haben sowohl unsere Produkte in den klinischen Studien weiterentwickelt, als auch im Juli 2019 erfolgreich eine Kapitalerhöhung mit Sofinnova Partners abgeschlossen. Diese hat unsere Liquiditätsreichweite bis zum Ende des zweiten Quartals 2020 verlängert und stellt eine wichtige Validierung unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse und unserer Strategie durch einen hoch angesehenen Life Science-Investor dar", sagte Prof. Dr. med. Hartmut J. Ehrlich, Chief Executive Officer von Abivax. "Wir beschleunigen die Entwicklung von ABX464, einem hochdifferenzierten therapeutischen first-in-class Kandidaten, in einer Phase-2b-Studie zur Behandlung von Colitis ulcerosa. Wir haben zudem eine Phase-2a-Studie zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis eingeleitet, in der die rasch einsetzende und starke entzündungshemmende Wirkung von ABX464 auf ein erhebliches therapeutisches Potential hindeutet. Darueberhinaus untersuchen wir ABX196 in einer Phase-1/2-Studie zur Behandlung des Leberzellkarzinoms. Jetzt, da die Finanzierung gesichert ist, freuen wir uns sehr darauf, diese vielversprechenden und höchst differenzierten Medikamentenkandidaten zum Wohle der Patienten, die unter diesen auszehrenden Krankheiten leiden, durch die klinische Entwicklung zu bringen." Didier Blondel, Finanzvorstand von Abivax, ergänzte: "Unsere starke Liquiditätsposition von EUR 11,6 Millionen zusammen mit der Investition von Sofinnova in Höhe von EUR 12 Millionen gewährleisten eine ausreichende Finanzierung, um unseren Bedarf an Betriebskapital bis zum Ende des zweiten Quartals 2020 zu decken. Mit diesen Rücklagen finanzieren wir die wichtigen klinischen Studien mit ABX464 und ABX196 zur Erreichung maßgeblicher wertsteigender Meilensteine, die der Entwicklung des Unternehmens einen zusätzlichen Schub verleihen werden. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen darauf, diese aufeinanderfolgenden positiven wissenschaftlichen Meilensteine in eine bedeutende Partnerschaft für ABX464 zu übersetzen, und darüber für unsere Aktionäre eine substantielle Wertschöpfung zu ermöglichen." FINANZKENNZAHLEN H1 2019 Kennzahlen Gewinn- und Verlustrechnung H1 2019 H1 2018 Veränderung in TEUR Operativer Gewinn, gesamt 40 492 (452) Operativer Aufwand, gesamt (17 268) (9 058) (8 210) davon F&E-Aufwand 14 981 7061 7 919 davon Verwaltungsaufwand und andere Kosten 2 288 1 996 291 Operatives Ergebnis (17 228) (8 565) (8 663) Finanzergebnis (655) 27 (683) Vorsteuerergebnis (17 883) (8 538) (9 345) Sondereffekte (47) (59) (12) Steuern 3 759 1 352 2 407 Periodenergebnis (14 172) (7 245) (6 926) * Das H1 2019 Ergebnis von EUR -14,2 Mio. (EUR -7,0 Mio. im Vergleich zu EUR -7,2 Mio. zum 30. Juni 2018) ist im Wesentlichen auf steigende Investitionen in die klinische Entwicklung von ABX464 in entzündlichen Indikationen (EUR +8,0 Mio.) sowie in die Vorbereitungen der klinischen Studien mit ABX196 zur Behandlung von Leberzellkarzinom (EUR +0,8 Mio.) zurückzuführen, während Investitionen in die Entwicklung von ABX464 zur Behandlung von HIV zurückgefahren wurden (EUR -1,3 Mio.). * Die F&E-Aufwendungen betrugen EUR 15,0 Mio., hauptsächlich getrieben durch Entwicklungskosten für ABX464 (76%). * Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen betrugen im ersten Halbjahr 2019 EUR 2,3 Mio. (13% der gesamten operativen Aufwendungen) im Vergleich zu EUR 2,0 Mio. im ersten Halbjahr 2018 (22% der gesamten operativen Aufwendungen). * Umsätze waren vor allem auf Steuervergünstigungen für Forschung zurückzuführen und betrugen im ersten Halbjahr 2019 EUR 3,8 Mio. im Vergleich zu EUR 1,8 Mio. im ersten Halbjahr 2018. * Ende Juni 2019 verfügte das Unternehmen über einen Zahlungsmittelbestand von EUR 11,6 Mio. im Vergleich zu EUR 13,0 Mio. Ende 2018. * Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr 2019 die zweite Tranche des Kreos Capital-Darlehensvertrags in Höhe von EUR 10 Mio. eingelöst und hat im Juli 2019 berichtet, dass es eine Kapitalerhöhung mit Sofinnova Partners in Höhe von EUR 12 Mio. abgeschlossen hat, die per Ende Juni 2019 die bestehende Liquidität erhöht. Das Unternehmen plant außerdem, die Ausübung der verbleibenden Eigenkapitalfinanzierungs-Linie bei Kepler Cheuvreux (730.000 Aktien oder 6,1% des derzeitigen Kapitals) um weitere 2 Jahre bis September 2021 zu verlängern. * Unter Berücksichtigung der geplanten Mittelbedarfs für F&E, ist das Unternehmen bis zum Ende des zweiten Quartals 2020 vollständig finanziert. * Die Gesamtmitarbeiterzahl Ende Juni 2019 betrug 26. Bilanzkennzahlen in TEUR 30.06.2019 31.12.2018 Verände- rung Nettofinanzposition (10 244) 2 102 (12 346) davon langfristige finanzielle 0 5 000 (5 000) Vermögenswerte* davon Termineinlagen (Fälligkeit > 1 0 0 0 Jahr) davon Termineinlagen (Fälligkeit AXC0301 2019-09-19/20:25