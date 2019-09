The LYCRA Company gab heute bekannt, dass es seine Nachhaltigkeitsplattform Planet Agenda mit der Einführung der LYCRA EcoMade Faser erweitert, der ersten Marken-Elasthanfaser mit aus der Herstellung wiederverwerteten Bestandteilen. Das Unternehmen kündigte auch Pläne an, dem größten Teil der COOLMAX und THERMOLITE Faserprodukte bis Ende 2021 recycletes Material beizufügen. Die offizielle Einführung findet von 25. bis 27. September auf der Messe Intertextile Shanghai statt.

"Die Planet-Agenda-Plattform soll vor allem Erkenntnisse, Technologien, Produkte und Prozesse liefern, die zu einer nachhaltigeren Branche beitragen können", erklärt Jean Hegedus, Sustainability Director von The LYCRA Company. "Planet Agenda baut sich um drei voneinander unabhängige Säulen auf: Produktnachhaltigkeit, Fertigungsexzellenz und unternehmerische Verantwortung. Von diesen Säulen aus bieten wir eine Vielzahl nachhaltiger Lösungen an, die sich auf eine Reduktion von Abfällen, den sicheren und transparenten Einsatz von Chemikalien, die Lebenszeit der Bekleidungsartikel und nachhaltige Ressourcen konzentrieren."

Die EcoMade Familie recycelter Produkte ist inzwischen in den meisten Kleidungsmarken der The LYCRA Company zu finden, darunter die LYCRA, LYCRA T400, COOLMAX und THERMOLITE Fasern.

Früher im Jahr gab das Unternehmen bekannt, dass die LYCRA 166L Faser, die für Webwaren verwendet wird, vom Cradle to Cradle Products Innovation Institute mit dem Gold Level Material Health Certification (Zertifikat in Gold für Materialgesundheit) ausgezeichnet wurde. Alle Produktionsstätten für Bekleidungsfasern von The LYCRA Company sind auch gemäß Anhang 6 des OEKO-TEX Standards 100 zertifiziert. Eine vollständige Liste der Produktzertifikationen finden Sie online unter: lycra.com/sustainability.

The LYCRA Company wird von 25. bis 27. September auf der kommenden Intertextile Messe in Shanghai zahlreiche dieser Innovationen vorstellen. Gäste sind eingeladen, den Stand E56 der Marke LYCRA in Halle 4.1 und E55 (Denim) in Halle 7.2 zu besuchen, um sich die neuesten Optionen zur Nachhaltigkeit anzusehen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu diskutieren.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie sowie Spezialchemikalien, die in den Spandex- und Polyurethanwertketten eingesetzt werden. The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, ist für seine innovativen Produkte, sein technisches Know-how und seinen beispiellosen Marketingsupport weltweit bekannt. The LYCRA Company besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, L by LYCRA, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX, TACTELund TERATHANE. Der Name The LYCRA Company ist zwar neu, die Geschichte des Unternehmens reicht jedoch bis ins Jahr 1958 zurück, in dem das Original-Spandexgarn, die LYCRA Faser, entwickelt wurde. Heute konzentriert sich The LYCRA Company darauf, durch die Entwicklung einzigartiger Innovationen, die dem Wunsch der Verbraucher nach Komfort und langfristiger Funktionalität gerecht werden, einen Mehrwert für die Produkte seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thelycracompany.com.

LYCRA, T400, COOLMAX und THERMOLITE sind Handelsmarken von The LYCRA Company.

