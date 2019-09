London (ots/PRNewswire) - Die Customer Experience Exchange for Travel & Hospitality beginnt in fünf Wochen und verspricht die bislang beste Exchange zu werden. 70 führende CX-Experten der Reise- und Hospitalitybranche treffen sich im Oktober für zwei Tage in London zum Wissens- und Erfahrungsaustausch und um zu diskutieren, wie ein großartiges Kundenerlebnis 2020 aussehen sollte.



Bei der Exchange 2019 treten unter anderem folgende Redner auf:



- Bas Lemmens, Gründer & CEO von Meetings.com. Er diskutiert in

seiner Grundsatzrede, wie sich durch ein besseres Verständnis der

Daten ein attraktives Kundenerlebnis schaffen lässt.

- Boet Kreiken, Executive Vice President of Customer Experience bei

KLM. Er wird über seine Arbeit bei einer der weltbesten Airlines

berichten und diskutieren, wie KLM das Thema CX in den Mittelpunkt

seiner Firmenstrategie stellt. Führende Vertreter aus der Reise- und Hospitalitybranche werden an Denkfabriken, Networkingsitzungen, interaktiven Podiumsdiskussionen, runden Tischen und weiteren Veranstaltungen teilnehmen. Vordenker der Branche werden mit Grundsatzreden Denkanstöße liefern. In der Hauptsache werden an diesen beiden Tagen tiefgründige strategische Gespräche stattfinden, was Signalwirkung für die weitere Entwicklung im Hinblick auf den immer höheren Stellenwert haben könnte, den das Kundenerlebnis bei der Gesamtstrategie einer Organisation einnimmt. Thomas Cooks Head of Customer Experience & Global Transformation Delivery beschrieb die Exchange 2018 als "großartige Plattform, um sich mit einer Vielzahl von Kollegen aus verschiedenen Organisationen auszutauschen, die mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen haben".



Die Customer Experience Exchange for Travel & Hospitality findet am 22. und 23. Oktober im Hurlingham Club in London statt. Zur Teilnahme müssen strenge Qualifizierungskriterien erfüllt werden, damit Gäste ihre Position als führende Entscheidungsträger innerhalb ihrer Organisation bestätigen.



Hier finden Sie weitere Informationen (https://www.cxnetwork.com/events-customer-experience-exchange-travel/?utm_source=PRNewswire&utm_medium=Advertising&utm_campaign=26588.004%20PRNewswire&utm_term=&utm_content=&disc=&extTreatId=7390850) über die Exchange und das vollständige Programm (https://www.cxnetwork.com/events-customer-experience-exchange-travel/agenda-mc/?utm_source=PRNewswire&utm_medium=Advertising&utm_campaign=26588.004%20PRNewswire&utm_term=&utm_content=&disc=&extTreatId=7390850). Sie können auch eine Einladung beantragen (https://www.cxnetwork.com/events-customer-experience-exchange-travel/downloads/request-an-invitation/?utm_source=PRNewswire&utm_medium=Advertising&utm_campaign=26588.004%20PRNewswire&utm_term=&utm_content=&disc=&extTreatId=7390850), um an diesem kundenorientierten Event teilzunehmen.



