Uber hat heute die sofortige Verfügbarkeit seiner Jump-E-Scooter in Berlin bekanntgegeben. Damit ist Berlin die erste deutsche Stadt, die mit den signalroten Elektrotretrollern von Uber-Tochter Jump ausgestattet wird. Im Mai erst war Jump mit 1.000 E-Bikes in Berlin gestartet, im September wurde München mit 200 Leih-Pedelecs ausgerüstet. Jetzt macht Jump den nächsten Schritt und stellt in Berlin eine nicht näher bezifferte Zahl ihrer E-Scooter auf. Uber-Angebot umfasst jetzt Pedelecs, E-Scooter und E-Autos mit Fahrer Damit können Nutzer über die App jetzt zwischen drei vollelektrischen Mobilitätsalternativen ...

