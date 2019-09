Freiburg (ots) - Juniorpartner an der Seite der Grünen, das scheint für Parteien in Baden-Württemberg, ob rot oder schwarz, keine gute Überlebensstrategie zu sein. Vor allem nicht, solange der Obergrüne Kretschmann heißt. Er gibt den treusorgenden Hausvater so überzeugend, dass Kretschmann einen Fanklub in allen Lagern hat, erst recht in der mitregierenden CDU. Nur Tage nach seiner Wiederbewerbung gehen die Grünen-Prozente durch die Decke, und man ahnt, wie viel davon Kretschmann-Prozente sind. Das muss nicht so bleiben, die nächste Wahl ist noch weit. Aber es ist kein guter Start für Herausforderin Eisenmann. Gentleman Strobl wird froh sein, dass er ihr den Vortritt ließ. http://mehr.bz/khs219s



