Zero, der kalifornische Hersteller elektrischer Motorräder hat sein Lineup für das Jahr 2020 vorgestellt. Darunter finden sich Räder für den perfekten Wochenendtrip. Die neuen elektrischen Motorräder des Herstellers aus Santa Cruz bringen ein Stück des Freiheitsgedankens zurück, der beim Motorradfahren herkömmlich eine Rolle spielt. Zero hat nämlich an der Reichweite gearbeitet und bringt so ein interessantes Trio neuer Motorräder an den Start, das bis zu 350 Kilometer mit einer Ladung fahren kann. Das trifft indes nicht für alle Bikes der Reihe zu. Für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...