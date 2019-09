Edelmetall mit Allzeithoch. Wann lohnt sich der Einstieg beim Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF noch?

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US26923A1060Der Palladium-ETF hat im vergangen Halbjahr ein Plus von knapp 4 Prozent erreicht. Dabei wurde eine das Chartbild ausfüllende lehrbuchmäßige Tasse-mit-Henkel-Formation dargestellt. Heute knackte der Kurs die Oberkante der Tasse, kehrte aber wieder auf die Unterseite zurück.Dieser Palladium-ETF war zusammen mit dem ETF PPLT des Schwestermetalls Platin auf der Watchlist bei ratgebergeld.at gelandet. Diese beiden Edelmetalle führen jeweils ein Eigenleben und sind daher unabhängig von Konjunkturzyklen sowie den Kursentwicklungen bei Aktien und den Edelmetallen Gold und Silber zu betrachten.Wir hatten bereits in den vergangenen Tagen einen Rücksetzer in Form einer kleinen Bullenflagge in Nähe der Oberkante der Tasse, so dass der Breakout zu erwarten war. Trader sollten jetzt auf eine Bestätigung einer Tagesschlusskerze oberhalb von 153,05 USD als Einsstiegssignal warten. Der Stopp Loss kann dann etwas darunter gesetzt werden.Aussicht: BULLISCHLink zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/palladium-etf-pall-breakout-oder-fehlsignal/