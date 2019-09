NEW YORK, Sept. 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epiq, ein weltweit führender Anbieter von Rechtsdienstleistungen, kündigte heute erweiterte Information-Governance-Dienstleistungen an, die Kunden dabei unterstützen, ihre elektronisch gespeicherten Informationen in allen Umgebungen effizient und konform zu verwalten, auch auf lokalen Servern, in der Cloud oder in Hybrid-Systemen.



Der Wechsel in die Cloud erhöht die internen Kollaborationsmöglichkeiten und kann eine transformative Veränderung für leistungsstarke Unternehmen darstellen. Epiq hat nun seine Fähigkeiten verbessert, um Unternehmen weltweit dabei zu unterstützen, die Effizienz in ihrem Unternehmen zu steigern, ihre Datenmanagement- und eDiscovery-Kosten zu kontrollieren und das Risiko von behördlichen Geldbußen zu reduzieren.

"Information-Governance ist kein einmaliges Ereignis, sondern eine Reise", sagt Tammy Klotz, Direktorin für Informationssicherheit bei Versum Materials "Die Kunst besteht darin, Schutz und Produktivität in Einklang zu bringen, um der Risikobereitschaft Ihres Unternehmens gerecht zu werden. Man kann das nicht alleine machen. Wir hatten ein paar Fehlstarts, und erst mit der Zusammenarbeit mit Epiq und Microsoft wurde der Weg frei. Epiq hat zugehört, herausgefordert und uns letztendlich geholfen, die Lösung zu planen und einzusetzen. Epiq half uns, Fehlentwicklungen zu minimieren und erhebliche Bauverzögerungen zu vermeiden."



"Epiq bietet seinen Kunden seit Jahren überzeugende Information-Governance-Dienstleistungen an und hat Kunden geholfen, die Komplexität der Datenverwaltung zu meistern", sagt Roger Pilc, President of Legal Solutions, Epiq. "Unsere Einsatzmöglichkeiten haben sich seit der Übernahme von Controle LLC, einem innovativen, auf Information Governance fokussierten SaaS-Software- und Professional-Services-Unternehmen, im Jahr 2018 erheblich erweitert. Mit der zusätzlichen Erweiterung unserer globalen Information-Governance-Praxis ist Epiq als einziger Anbieter in der Lage, Kunden die branchenweit robustesten und effizientesten Tools zur Verfügung zu stellen, um digitale Informationen zu kontrollieren und regulatorische, Compliance- und Sicherheitsrisiken zu minimieren."

Epiq beherrscht die besten Datenschutzpraktiken der Branche, insbesondere in den Bereichen Datenkonformität, Datenmigration und Datensicherheit Zu den neuen Information-Governance-Dienstleistungen bei Epiq gehören:

Datenkonformität: Die Microsoft Office 365 Data-Compliance-Enablement-Dienste bei Epiq helfen Kunden bei der Konfiguration von Lösungen, die den Anforderungen der Allgemeinen Datenschutzverordnung, des California Consumer Privacy Act und anderer Datenschutzgesetze und -prozesse entsprechen, einschließlich Anfragen zum Zugriff auf Daten. Darüber hinaus unterstützt Epiq Unternehmen bei der Entwicklung rechtlich vertretbarer Aufbewahrungsrichtlinien und -strategien sowie bei der Datenermittlung und -klassifizierung.



Datenmigration: Epiq unterstützt die Migration von Legacy-Workloads und heterogenen Datenspeichern in die Cloud, einschließlich E-Mails, SharePoint-Dateien, lokalen Dateien und Social-Media-Daten. Die Palette der von Epiq angebotenen Dienstleistungen umfasst rechtlich vertretbare Migrations- und Löschmethoden, die dazu beitragen, die Gesamtkosten für ein Unternehmen zu senken.



Datensicherheit: Die Datensicherheitsdienste von Microsoft Office 365 bei Epiq helfen Kunden, die gesamte Palette der in der Office 365 Enterprise Mobility and Security (EMS) Suite angebotenen Dienste bereitzustellen. Der Dienst verwaltet die Identifizierung von Sicherheitsverletzungen, die Reaktion auf Vorfälle, die Verbesserung der Sicherheitsbewertung und die Benachrichtigungen über Datenschutzverletzungen. Als Teil dieses Prozesses unterstützt Epiq Kunden bei der Durchführung der richtigen Datenklassifizierung, die für eine effektive Nutzung der EMS Suite erforderlich ist.

Epiq hat seine globale Expertise im Bereich der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen erweitert, indem es eine Vielzahl talentierter Mitarbeiter eingestellt hat, die die Datensicherheits- und Compliance-Services für Microsoft Office 365 bei Epiq unterstützen und verwalten. Das Information-Governance-Team aus Experten verfügt über ausgewiesene Erfahrung in den Bereichen Datenschutzrichtlinie, Compliance, Informationsmanagement, Sicherheit und Informationstechnologie und bietet darüber hinaus zuverlässige Beratungsdienstleistungen in den Regionen Nordamerika, EMEA und APAC an.

Epiq ist Microsoft Gold Certified Partner und nimmt am Microsoft Security and Compliance Partner Advisory Council teil, einem Expertenrat auf Einladung, der bei der Produktentwicklung von Microsoft 365 berät.

Über Epiq

Epiq, ein global führendes Unternehmen in der Rechtsdienstleistungsbranche, übernimmt großformatige, komplexe Aufgaben für Konzernrechtsabteilungen, Anwaltskanzleien und Geschäftskunden mit Effizienz, Klarheit und Selbstbewusstsein. Kunden verlassen sich auf Epiq, Angelegenheiten in Verbindung mit Geschäftsvorgängen, Gruppen- und Sammelklagen, Prozessberichterstattung, eDiscovery, Regulierung, Compliance, Umstrukturierung und Konkursverfahren zu vereinfachen. Fachexperten und -Technologien schaffen Effizienz durch Expertise und schaffen Vertrauen bei leistungsstarken Kunden auf der ganzen Welt. Erfahren Sie mehr auf www.epiqglobal.com .