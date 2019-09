Milestone Team stößt in Großbritannien zu Andersen Tax

Andersen Global setzt seine Unternehmenserweiterung in Großbritannien mit Miles Dean, Zoe Wyatt und deren Team fort, die zum britische Andersen Tax LLP Team stoßen. Diese Ergänzung vertieft die Arbeitsweise der Gruppe in London und fördert die Fähigkeit des Teams, ganzheitlich mit den Kunden zu arbeiten und einen nahtlosen Service bester Klasse zu bieten. Andersen Global ist nun über seine Mitglieder und Kooperationspartner an fünf Standorten in Großbritannien vertreten.

Miles und Zoe arbeiteten zuvor bei Milestone, das 2008 von Miles Dean gegründet wurde. Zoe Wyatt stieß im Jahr 2015 als Partnerin hinzu. Als Teil von Andersen Tax LLP bieten diese Partner weiterhin eine breite Auswahl internationaler Steuerdienstleistungen für Unternehmen und Privatkunden, Investmentfonds, Immobilieninvestoren und Entwickler. Milestone unterzeichnete 2018 eine Kooperationsvereinbarung mit Andersen Global. Die positiven Auswirkungen dieser Beziehung führten dazu, dass Miles, Zoe und ihr Team nun zum Andersen Global Mitgliedsunternehmen in Großbritannien stoßen.

"Es war uns so wichtig, in der Position zu sein, für unsere Kunden das Beste zu liefern. Mit großer Freude arbeiten wir daran, weiterhin den nahtlosen Service und die Vorteile einer Expertise der Besten der Welt zu bieten, die Teil der Andersen Global Familie sind", sagte Miles Dean, Gründungspartner von Milestone und jetzt Partner von Andersen Tax LLP. "Ich weiß die Bedeutung der Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern in aller Welt zu schätzen. Unsere Zeit mit Andersen Global, sowohl als Kooperationspartner wie auch jetzt als britische Mitgliedsfirma, hat unser gemeinsames Engagement für erstklassigen Service gezeigt."

"Miles und Zoe als Partner in unserem Team zu haben, ist ein natürlicher Fortschritt, da wir nun seit mehr als zwei Jahren engmaschig mit ihnen zusammenarbeiten. Bei Andersen Tax LLP geben die ergänzende Expertise und Erfahrung des Teams unserer erweiterten Gruppe einen bedeutenden Anstoß für den dynamischen britischen Markt, von wo aus wir unsere Reichweite landes- und weltweit vergrößern", sagte George McCracken, Office Managing Partner von Andersen Tax LLP.

"Miles, Zoe und ihr Team bringen diese einmalige Expertise und den vollen Einsatz, welche die anderen zu 100 Prozent überragen. Das Team verkörpert einige der Merkmale, die wir bei Andersen schätzen: Transparenz, branchenbesten Service und Leitungsverantwortung", sagte Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und Andersen CEO. "Mit der fortgesetzten Ergänzung und Erweiterung unserer Fähigkeiten für Kunden in Großbritannien bauen wir auf das in der Region bereits bestehende Fundament auf und demonstrieren unsere Verpflichtung, weltweit nahtlose Dienstleistungen anzubieten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 149 Standorten präsent.

