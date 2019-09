Die Entwicklung des Palladiumcharts hat in den letzten Tagen für einige Spannung gesorgt. Ausgehend vom Kurssprung am 30.08.2019, der die Bodenbildung vom August abschloss, krabbelte der Preis bis an die Widerstandslinie des bisherigen zweiten Tops Mitte Juli 2019 heran, um diesen dann am 12.09.2019 zu überwinden. Auch auf Schlusskursbasis wurde das bis dahin bestehende Allzeithoch vom 21.03.2019 bei 1615,50 Dollar übertroffen.Bildnachweis: © EMH Service GmbHDann aber krebste Palladium wieder bis an die Linie des zweiten Tops heran und unterschritt zu aller technischer Verwirrung auch noch seinen kurzfristigen Aufwärtstrend im gestrigen Tagesverlauf.

Den vollständigen Artikel lesen ...