The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB71S1 BAY.LDSBK.IS. 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AMG2 DZ BANK CLN E.9777 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB35F0 LB.HESS.THR.CARRARA09D/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB35R5 LB.HESS.THR.CARRARA09M/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB36H4 LB.HESS.THR.CARRARA09T/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB36J0 LB.HESS.THR.CARRARA09U/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013448859 STE GENERALE 19/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US302491AT29 FMC CORP 19/26 BD00 BON USD N

CA XFRA US302491AU91 FMC CORP 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA US302491AV74 FMC CORP 19/49 BD00 BON USD N

CA XFRA US912828YF19 USA 19/22 BD00 BON USD N

CA XFRA XS2049803575 VIRGIN MONEY 19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2055106210 TLG FINANCE 19/UND. FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2055727916 BMW FIN. 19/23 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2055728054 BMW FIN. 19/27 MTN BD01 BON EUR N

CA B3N XFRA GB0005790059 MENZIES PLC -JOHN- LS-,25 EQ00 EQU EUR N

CA 1KJ XFRA US88025U1097 10X GENOMICS DL -,00001 EQ00 EQU EUR N