Der Maschinenbauer MAX Automation SE teilt heute vorbörslich die Entscheidung des Verwaltungsrates der Firma mit, das bestehende Investment Agreement mit dem chinesischen Joint Venture Partner Roger Li Liujie zu kündigen. Gleichzeitig werden rechtliche Schritte gegen den Partner erwogen, um gegebenenfalls die im Februar 2018 im Rahmen eines Asset Deals erworbene Mehrheitsbeteiligung an der Shanghai Cisens Automation Co., Ltd., die in den Geschäftsbetrieb der MAX Automation Co., Ltd....

Den vollständigen Artikel lesen ...