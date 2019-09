Wofür? Um Brandherde im amerikanischen Geldmarkt zu löschen. Gestern erneut 75 Mrd. $, aber niemand weiß, wer hinter den Brandherden steckt und darin liegt das beschriebene Risiko in der stets kritischen Periode September/Oktober in New York. Wir hatten es frühzeitig beschrieben und halten uns vorerst zurück.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.