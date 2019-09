20.09.2019 - Die alstria office REIT AG (ISIN: DE000A0LD2U1) gibt die erfolgreiche Platzierung einer unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe bekannt.Die 2025 fällige Unternehmensanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 400 Mio. verfügt über einen festen Kupon von 0,5%. Der Erlös der Anleihe wird zur Refinanzierung einer am 24. März 2021 fälligen Anleihe (ausstehendes Volumen: EUR 326,8 Mio., Kupon 2,25%) und eines am 6. Mai 2020 fälligen Schuldscheins (ausstehendes Volumen: EUR 37,0 Mio., Marge 1,6%) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.Sieht so aus, dass diese Anleihe ...

