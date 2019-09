Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hugo Boss von 64 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine sich abschwächende Nachfrage nach Luxusgütern und ein weniger freundliches Konjunkturumfeld entfachten erneut die Debatte über Selbsthilfemaßnahmen im Sektor, schrieb Analyst Guillaume Gauvillé in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Wettbewerb für den Modehersteller Boss nehme zu. Zahlreiche andere Hersteller böten größeres Potenzial./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2019 / 03:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

