Der Deal war eigentlich nur noch Formsache. Allianz Capital Partners (ACP) hat im Auftrag der Allianz Gesellschaften den Vertrag über den Erwerb eines 75-prozentigen Anteils an der Niederösterreichischen Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) unterzeichnet. Wie schon Ende Juli bekannt wurde, investiert ACP 300 Millionen Euro. Anleger sollten weiter in die Aktie investieren.Mit dem Erwerb der Beteiligung an der nöGIG wird der Ausbau eines neuen Glasfasernetzes für rund 100.000 Haushalte zwischen ...

