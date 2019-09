Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die gute Stimmung am deutschen Aktinemarkt scheint auch in dieser Woche anzuhalten. Der DAX hat sich von den Verlusten zu Wochenbeginn gut erholt. Gestern schloss er deutlich über der Marke von 12.400 Punkten. Bei den Einzelthemen geht es heute um Öl, Facebook, Alibaba, Nordex, Vestas, Wirecard, Merck und die Lufthansa. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.