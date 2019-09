Die Hurrikane-Saison geht zu Ende und die Rückversicherer, allen voran die Münchener Rück, kommen trotz der Verwüstungen auf den Bahamas durch den Hurrikane Dorian günstiger davon als in den Jahren zuvor. Weiters ist das Unternehmen durch Wachstum in neuen Geschäftsfeldern auf einem guten Weg, das Gewinn-Ziel für 2020 zu erreichen. Der Kurs der Aktie befindet sich in einem übergeordneten Aufwärtstrend, weil die Münchener Rück die Dividenden stetig erhöht und es sich leisten kann, Aktien vom Markt zurückzukaufen. Für 2020 ist eine Dividende von 10,30 Euro vorgesehen, was aktuell einer Dividendenrendite von 4,53 % entspricht. Diese Rahmenbedingungen unterstützen den Kurs.

Technisch lässt sich für den Aktienkurs der Münchener Rück seit Mitte 2016 ein stabiler Aufwärtstrend beobachten, ...

