Die Analysten der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) geben einen Einblick in die geldpolitischen Entscheidungen der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), die am nächsten Mittwoch anstehen wird. Wichtige Zitate: "Wir gehen davon aus, dass die RBNZ die OCR am kommenden Mittwoch bei 1,00% belassen wird, aber die Tür für weitere Zinssenkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...