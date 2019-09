Politik, Verkehrsunternehmen und Startups werkeln an der Verkehrswende. Software kann die Straßen von heute bereits entlasten, neue Antriebe reduzieren den Schadstoffausstoß. Reicht das? Ein Blick auf die Initiativen von heute - und die Möglichkeiten für morgen in unserem Schwerpunkt Klima und Tech. Die Zukunft der Mobilität liegt in einer Sackgasse. Genauer gesagt: Versteckt hinter einem Einkaufszentrum in Berlin, am Ende einer Stichstraße. Auf einem recht schmucklosen Parkplatz, ein paar Meter hinter dem S-Bahnhof Schönhauser Allee im Stadtteil Prenzlauer Berg, wurde hier im Frühsommer die zweite "Jelbi"-Station der Stadt eröffnet. Unter diesem Namen haben die Berliner Verkehrsbetriebe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...