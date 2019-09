Fuel50, Urheber der weltweit wachstumsstärksten Plattform zur Nachverfolgung von Karrierewegen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen bei der Zukunft Personal, die größte Messe für Personalverantwortliche in Europa und Deutschland, einen HR Innovation Award in der Start-up-Kategorie für Software und Hardware erhalten hat. Mit den HR Innovation Awards werden dynamische Unternehmen ausgezeichnet, die durch neue Denkweisen und bahnbrechende Produkte neue Wege im Personalwesen ebnen. Jedes Jahr werden bei der Zukunft Personal alle Einreichungen für die HR Innovation Awards umfassend bewertet. In die Entscheidungsfindung fließen auch Beiträge einer Jury von externen Fachkräften wie Akademikern, Medienvertretern und Geschäftsleuten ein. Die Siegerlösungen werden aufgrund ihres Innovationsgrads, ihres Mehrwerts für HR-Aufgaben, ihrer Intuitivität für Anwender und der Einhaltung ihres Werteversprechens ausgewählt.

"Viele Unternehmen schulen ihr Personal rasch auf den Umgang mit Automatisierung und neuen Arbeitsmodellen um", so Josh Bersin, globaler unabhängiger Analyst und Gründer der Josh Bersin Academy. "Tools wie Fuel50, die neue Ansätze für Karriereplanung, Freiberufsdienstleistungen und interne Talentmobilität ermöglichen, werden für die Realisierung dieser Umstellung immer entscheidender."

Fuel50 macht weiterhin Fortschritte bei der Bereitstellung von Möglichkeiten für Führungskräfte, das Engagement und die Motivation ihrer Teams zu steigern und die Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, sich einen klaren Karriereweg zurechtzulegen. Unternehmen jeder Größe nutzen Fuel50, um ihren Mitarbeitern die erforderlichen Entwicklungspläne und Ressourcen zur Karriereförderung mitzugeben. Kunden von Fuel50 verzeichnen eine Steigerung des Mitarbeiter-Engagements um bis zu 30 Prozent sowie einen Rückgang der Abwanderung um durchschnittlich 60 Prozent, da anhand der Technologie aufgezeigt werden kann, welche Qualifikationslücken Mitarbeiter schließen sollten und welche Qualifikationen innerhalb einer Branche erwünscht sind. Außerdem erhalten Mitarbeiter Zugang zu den richtigen Mentoren und Onlineressourcen. Abgesehen von der jüngsten Serie-B-Finanzierungsrunde von Fuel50, die 14 Millionen US-Dollar einbrachte, kann die Plattform auch weiterhin, die Zukunft der Arbeitswelt durch spezifische Erweiterungen und Ergänzungen der Technologie neu gestalten.

Über Fuel50:

Fuel50 ist eine preisgekrönte Plattform für Karriereplanung, die Mitarbeitern mehr Mobilität verleiht, Transparenz von beruflichen Werdegängen ermöglicht und die Belegschaft eines Unternehmens für die Zukunft rüstet. Mit KI-gesteuerten Talent- und Qualifikationsprognosen von der weltweit wachstumsstärksten Plattform für Karriereplanung ist Fuel50 die Zukunft der Arbeit.

