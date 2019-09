Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Rocket Internet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analystin Nizla Naizer hob in einer am Freitag vorliegenden Studie positiv hervor, dass die Beteiligungsgesellschaft auf 15 Unternehmen eingegangen sei, die seit Anfang 2018 neu ins Portfolio genommen wurden. Details zu diesen seien aber weiter Mangelware./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2019 / 05:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-09-20/10:00

ISIN: DE000A12UKK6