Zu den Topgewinnern am deutschen Aktienmarkt zählte zuletzt die Aktie von FinLab (WKN: 121806). Grund hierfür ist ein echter Megadeal mit der Deutschen Bank, den die Gesellschaft am Mittwoch Abend vermelden konnte. So hat nämlich die FinLab-Beteiligung Deposit Solutions eine neue Finanzierungsrunde unter Beteiligung der Deutschen Bank erfolgreich abschließen können. So weit, so gut, das ist prinzipiell nicht besonderes.

Hellhörig wurden die Anleger dann jedoch, weil Deposit Solutions im Rahmen der gesamten Transaktion mit über einer Milliarde Euro bewertet wurde. Damit ist das Unternehmen, dass durch seine Marken Savedo und Zinspilot durchaus schon eine gewisse Bekanntheit erreicht hat, offiziell zu einem sogenannten Einhorn geworden. Denn als Einhörner bezeichnet man Startups, die eine Bewertung von einer Milliarde oder mehr erreichen.

FinLab hielt zuletzt noch knapp 8% an Deposit Solutions. Die im Rahmen der letzten Kapitalmaßnahme ...

