Hannover (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat das Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) das geldpolitische Instrumentarium nicht angefasst, so Dr. Stefan Große von der NORD/LB.Es bleibe ebenso beim Leitzins in Höhe von 0,75%, wie auch beim unveränderten Volumen des Ankaufprogramms. Die Entscheidung des MPC sei einstimmig erfolgt. ...

