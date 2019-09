Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Microsoft. Der IT-Riese hat die Anleger in dieser Woche mit guten Nachrichten verwöhnt. Es gibt ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 40 Milliarden Dollar. Die Aktie notiert wieder einmal auf Allzeithoch. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.