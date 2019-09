München (ots) - 20. September 2019. Rund 250 Millionen Baumsetzlinge hat die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhm Äthiopienhilfe in dem stark unter den Folgen der Klimakrise leidenden Land am Horn von Afrika in den vergangenen 38 Jahren gepflanzt. Das sind rund 18.000 Bäume an jedem Tag, 750 Baumsetzlinge pro Stunde, etwa 13 Bäume pro Minute oder: Alle fünf Sekunden ein Baumsetzling.



"Wir glauben aber auch, dass es noch schneller gehen kann. Deshalb starten wir ab Freitag eine Online-Kampagne. Wir wollen bis Weihnachten die Rate der Baumsetzlinge verdoppeln und zwei Millionen zusätzliche Baumsetzlinge für Äthiopien generieren", sagt Dr. Sebastian Brandis, Sprecher des Vorstands der Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe.



Beworben wird die Kampagne auf der Homepage der Stiftung unter menschenfuermenschen.de/1-baumsetzling-alle-5-Sekunden/ Auch auf Facebook und Instagram wird auf die Kampagne hingewiesen.



Hintergrundinformation



Bodenerosion, Wüstenbildung, Dürre - Äthiopien leidet stark unter den Folgen von Klimakrise und jahrzehntelanger Abholzung der Wälder. Über 75 Prozent der Bevölkerung leben nach wie vor von der Landwirtschaft, ihre Lebensgrundlage wird durch die häufigen Dürren und Fluten sowie durch Erosion geschädigte Böden gefährdet.



Die Wiederbewaldung gehört daher schon lange zu den Hauptaufgaben der Stiftung Menschen für Menschen. In den aktuell 672 Baumschulen in den Projektregionen wachsen die Setzlinge, die dann einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Gleichzeitig hilft das gezielte Anpflanzen von verschiedenen Baumarten den Bauern die Bodenqualität zu erhöhen und so die Versorgung vieler Menschen in Äthiopien zu verbessern.



Aufforstung nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit



Menschen für Menschen setzt in seinen Aufforstungsprogrammen auf einheimische Pflanzen wie Ostafrikanischen Wacholder oder Afrikanischen Ölbaum. Sie sind robuster und gedeihen unter den lokalen Bedingungen gut. An Hängen bewahren ihre Wurzeln den Boden, im Wald versickert der Regen statt schnell abzufließen und der Grundwasserspiegel erhöht sich dadurch.



Zusätzlich werden schnell wachsende Bäume wie Silbereichen, Silberakazien und der Blaue Eukalyptus gepflanzt. Sie geben den Menschen die Möglichkeit, bald Holz zu ernten, das sie für ihre Öfen und den Bau ihrer Häuser benötigen.



Dabei spielt die Bewusstseinsbildung eine wesentliche Rolle: Nur durch Beteiligung der Bevölkerung und der eigenen Erfahrung, dass und wie stark sie von den bewaldeten Hügeln profitiert, beherzigt sie das forstliche Prinzip der Nachhaltigkeit: Es darf nur so viel Holz geschlagen werden, wie nachwächst. Deswegen lernen die Bauernfamilien auch, dass die angepflanzten Gebiete für grasende Tiere gesperrt werden müssen, damit sich die Bäumchen entwickeln können. Gleichzeitig unterstützt Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe die Menschen vor Ort auch in allen anderen Lebensbereichen ganzheitlich z.B. durch Bereitstellung von holzsparenden Öfen, um die neu entstehenden Wälder zu schonen.



Erst kürzlich sorgte Äthiopien im Zusammenhang mit Wiederaufforstung für Schlagzeilen, als landesweit an einem Tag über 350 Millionen Baumsetzlinge gepflanzt wurden - ein neuer Weltrekord. Auch Menschen für Menschen beteiligte sich an dem Rekordtag und setzte mit der Bevölkerung in den Projektgebieten 280.000 neue Bäume in den Boden.



"Ein Ende der Bemühungen darf dies indes nicht bedeuten. Schließlich hat sich der Baumbestand in Äthiopien im vergangenen Jahrhundert dramatisch verkleinert", betont Dr. Brandis. Laut UNO waren 35 Prozent der Fläche in Äthiopien bis Ende des 19. Jahrhunderts mit Wald bedeckt. Anfang dieses Jahrtausends lag der Wert bei gerade noch vier Prozent.



Über die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe



Die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe leistet seit über 37 Jahren nachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmen integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen für Menschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 der damalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seiner sehr bekannt gewordenen Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) durchgängig seit 1992. Menschen für Menschen setzt die Maßnahmen derzeit in elf Projektgebieten mit über 640 fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um. Darüber hinaus wird noch ein Kinderheim (Abdii Borii Children's Home) sowie das Agro Technical & Technology College (ATTC) von Menschen für Menschen betrieben.



Informationen über die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe unter www.menschenfuermenschen.de



