Bis zum Jahr 2022 wolle der Autobauer in Deutschland 5.000 bis 6.000 Stellen streichen, davon die meisten in der Konzernzentrale in München, will das manager magazin erfahren haben. Ein Konzernsprecher sagte dazu: "Es gibt keinen Abbauplan." Es gelte trotz angespannter Finanzlage die Devise, den Stand von gut 130.000 Mitarbeitern zu halten. Zudem sind betriebsbedingte Kündigungen laut einer Vereinbarung mit den Arbeitnehmern ausgeschlossen, solange die Firma Gewinne schreibt. Bisher hat BMW angekündigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...