Gütersloh (ots) - "Gastarbeitertochter ist Avantgardistin einer untypischen Frauenkarriere in der männerdominierten Wirtschaft."



Initiatorin und Vorsitzende der Auswahlkommission MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES und Mestemacher-Chefin, Prof. Dr. Ulrike Detmers, betont: "Die Gastarbeitertochter Milagros Caiña Carreiro-Andree zählt zur Avantgarde für Frauenkarrieren im Top Management. Sie ist für viele Frauen eine Mutmacherin, da sie sich mit ihren Managementfähigkeiten den Weg in die oberste Leitungsebene des Managements geschaffen hat." Für ihre berufliche Lebensleistung wurde sie von der Jury einstimmig zur 18. Preisträgerin des Gleichstellungspreises MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES gewählt.



Fragen zur Mestemacher-Gruppe und zum MESTEMACHER PREIS

MANAGERIN DES JAHRES beantwortet die Initiatorin

und Vorsitzende der Auswahlkommission

MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES:

Prof. Dr. Ulrike Detmers

Gesellschafterin

Mitglied

Geschäftsführung

Sprecherin Mestemacher-Gruppe

Tel.: +49 52 41 8709-68

E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.de



