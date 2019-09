Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte treten am Freitag im frühen Handel nur auf der Stelle. Am übergeordneten Bild mit dem schwelenden US-chinesischen Handelskonflikt und dem bevorstehenden Brexit hat sich über Nacht nichts geändert. Auch von Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage extrem dünn. Aufgrund fehlender Alternativen wird an der Börse auf den großen Verfalltermin an der Eurex gewartet, der auch Hexensabbat genannt wird.

Dieser kann am Mittag für ein wenig Volatilität sorgen. Zunächst verfallen um 12 Uhr die Futures und die Optionen auf den Euro-Stoxx-50, eine Stunde später dann diejenigen auf den DAX. Am Abend verfallen dann die Optionen auf die Einzelwerte. Wie immer zum großen Verfall steht auch das Revirement der DAX-Familie an - hier wird die Aktie von Thyssenkrupp der von MTU im Benchmarkindex Platz machen. Der DAX tendiert kaum verändert bei 12.455 Punkten, auch der Euro-Stoxx-50 tritt mit 3.555 Zählern auf der Stelle.

Thyssenkrupp steigt ab

Ab Montag wird die Aktie von Thyssenkrupp im MDAX gehandelt. Mit knapp 13 Euro hat sich der Wert zwar von seinem Jahrestief im August bei 9,25 Euro deutlich erholt, doch die schwindende Marktkapitalisierung kostete des Unternehmen den Platz im Benchmarkindex. Dabei gehört das Unternehmen, oder besser das Vorgängerunternehmen Thyssen, seit der Berechnung des DAX-Index im Jahre 1988 dem Benchmarkindex an. Ab Montag nimmt MTU den Platz von Thyssen ein. Aber auch in der zweiten Reihe werden munter die Plätze innerhalb der DAX-Familie getauscht.

Desinvestment bei Casino kommt voran

Der Discounter Aldi steht möglicherweise vor einem Zukauf in Frankreich. Der Einzelhändler Casino Guichard-Perrachon (Plus 1,5 Prozent) verhandelt mit dem deutschen Wettbewerber über den Verkauf seiner Discount-Kette Leader Price. Das Unternehmen bestätigte damit einen Bericht der Zeitung Les Echos. Casino ächzt unter einem hohen Schuldenberg, der Mehrheitseigentümer Rallye ist in Frankreich in die Insolvenz gegangen.

Die Aktie des schwedischen Bremsenherstellers Haldex startet 7 Prozent schwächer in den Handel. Grund dafür ist eine Platzierung, der Autozulieferer ZF Friedrichshafen hat seinen Anteil von 20 Prozent verkauft. Bei institutionellen Investoren wurden 8,9 Millionen Aktien in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren zu 50 Kronen je Aktie platziert.

Die Aktie der britischen Keller Group startet 4 Prozent leichter in den Tag. Das Unternehmen hat zusammen mit dem Zwischenbericht mitgeteilt, dass der CEO per 30. September 2019 zurücktritt. "Die Risiken für das zweite Halbjahr und der plötzliche Weggang des CEO dürften Investoren verunsichern", so die Jefferies-Analysten.

