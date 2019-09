Das hätte auch schlimmer ausgehen können. Mittlerweile zeigt der Chart von Einhell Germany jedoch bereits wieder spürbare Erholungstendenzen. Die Gewinnwarnung des Anbieters von Werkzeugen für Hobbyhandwerker von Ende Juli hat damit etwas weniger Spuren im Aktienkurs hinterlassen, also zu befürchten war - wenngleich die Performance der vergangenen zwölf Monate alles andere als angenehm war. Immerhin […] The post Einhell Germany: Kurs-Comeback nach Absturz appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...