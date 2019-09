Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Am Standort in Kempen konnte nach Auszug des bisherigen Mieters eine erfolgreiche Nachvermietung erreicht werden, so die Beno Holding AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Hierbei handelt es sich um die SEE Produktions GmbH, die Teil der französischen SEE Gruppe ist. Der neue Mietvertrag mit SEE hat zunächst eine Laufzeit bis zum 30.06.2026 mit anschließenden Mietverlängerungsoptionen. Zukünftig werden am Standort in Kempen Häcksler-Maschinen für Garten -und Grünflächen produziert. Durch erfolgte Umbaumaßnahmen in Höhe von rund 800 TEUR (Umwidmung von einer Logistikimmobilie in eine Produktionsimmobilie) erhöht sich die Jahresnettomiete für diesen Standort von derzeit 156 TEUR auf dann 280 TEUR. ...

