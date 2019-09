Paris (www.fondscheck.de) - In einem Umfeld wachsender wirtschaftlicher und politischer Sorgen entzogen Anleger dem europäischen ETF-Markt im August Mittel in Höhe von insgesamt 8,5 Milliarden Euro, so die Experten von Lyxor Asset Management.Zum Vergleich: Im Vormonat habe der Markt unterm Strich positive Zuflüsse in Höhe von 15,2 Milliarden Euro verzeichnet. "Die eskalierenden Spannungen im Welthandel und langsamere globale Wachstumsaussichten treiben das Geld in defensive Anlagen", sage Marlene Hassine Konqui, Head of ETF Research bei Lyxor Asset Management. ...

