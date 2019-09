Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen Fernsehen



Dienstag, 24. September 2019 (Woche 39)/20.09.2019



23.30 Die Pierre M. Krause Show

SWR3 Latenight

Gast: Thomas Gottschalk

Folge 568 Pierre M. Krause meldet sich im Dienste der gepflegten Latenight-Unterhaltung mit neuen Folgen zurück: Zum Staffelauftakt zu Gast im Studio ist das Entertainment-Urgestein Thomas Gottschalk. Zu sehen am Dienstag, 24. September, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.



Ein Stück deutsche Fernsehgeschichte



Gottschalk ist einer der bekanntesten Moderatoren Deutschlands und hat mit "Wetten, dass..?" Fernsehgeschichte geschrieben. Mit dieser und vielen anderen Shows hat er die deutsche TV-Landschaft geprägt, feierte mit seinem Kumpel Mike Krüger in den 80er-Jahren Kinoerfolge mit den "Supernasen"-Filmen und war über viele Jahre der Mann, der internationale Stars ins deutsche Fernsehen brachte. Auch heute deckt er die ganze Palette der Unterhaltung ab und ist so aktiv und präsent wie eh und je: von der großen Samstagabendshow "Denn Sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" (RTL) bis zur Literatursendung "Gottschalk liest?" im Bayerischen Rundfunk. Gottschalk hat viel erlebt und viel zu erzählen - nach "Herbstblond" ist mit "Herbstbunt" gerade sein neues Buch erschienen.



Fernsehanfänge in Baden-Baden



Der Besuch im Studio der "Pierre M. Krause Show" hat auch einen fernseh-historischen Aspekt: In den gleichen Studios hat Thomas Gottschalk ab 1977 eine seiner ersten TV-Sendungen moderiert - die "Telespiele". Die interaktive Computer-Gameshow des damaligen SWF mit Spielen wie "Pong", bei denen durch laute Zuschauerrufe Balken auf dem Bildschirm bewegt werden konnten, wurde hier produziert. Gottschalk kommt also nach Hause zu Krause.



Musik von Mine



Musikalisch abgerundet wird der Abend von der Ausnahmekünstlerin Mine: Die Musikerin aus der Nähe von Stuttgart arbeitete mit Künstlern wie den Orsons und Fatoni, gerade ist sie mit ihrem zweiten Album "Klebstoff" auf Tour. In der "Pierre M. Krause Show" präsentiert sie ihren aktuellen Song "90 Grad" - natürlich live.



"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", dienstags, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.



Sonntag, 06. Oktober 2019 (Woche 41)/20.09.2019



ab 14.30h Korrigierte Sendezeiten beachten, ab 17.15h wie bisher geplant



14.30 (VPS 14.25) Wilder, wilder Westen Erstsendung: 01.01.2019 in WDR Folge 6



15.15 (VPS 15.10) Abenteuer Taubertal - Stationen einer Sommerreise (WH von DO) Erstsendung: 03.10.2019 in SWR BW



15.40 (VPS 15.35) Mühlenträume zwischen Rhein und Neckar



16.25 (VPS 16.20) WaPo Bodensee Der Seemärling Fernsehserie Deutschland 2018 Erstsendung: 10.04.2018 in Das Erste



Rollen und Darsteller:



Nele Fehrenbach____Floriane Daniel Andreas Rambach____Ole Puppe Paul Schott____Tim Wilde Julia Demmler____Wendy Güntensperger Pirmin Spitznagel____Simon Werdelis Mechthild Fehrenbach____Diana Körner Niklas Fehrenbach____Noah Calvin Johanna Fehrenbach____Sofie Eifertinger Hauptmann Aubry____Martin Rapold Caroline____Olivia Müller-Elmau Sina____Daria von Loewenich und andere ____ Folge 14/16



17.15 Dschungel im Wasser - das geheimnisvolle Leben im Baggersee Erstsendung: 07.05.2013 in WDR



Sonntag, 20. Oktober 2019 (Woche 43)/20.09.2019



14.30 Zusätzlichen Beitrag beachten



14.30 Der mit dem Wald spricht -

Unterwegs mit Peter Wohlleben

Durch den Hunsrück mit

Cordula Stratmann und Micky Beisenherz

Erstsendung: 26.11.2018 in SWR/SR 14.40h Korrigierte Sendezeiten beachten, ab 17.15h wie bisher geplant



14.40 (VPS 14.35) Expedition in die Heimat (WH von FR) Land der Leidenschaften Erstsendung: 18.10.2019 in SWR/SR



Moderation: Anna Lena Dörr



15.25 (VPS 15.20) Kochen mit Martina und Moritz Herbstklassiker mit Linsen, Zwiebeln und Kohl Erstsendung: 14.10.2017 in WDR



15.55 (VPS 15.50) Die SWR Zeitreise - Oktober 1969 Nachrichten von damals



16.25 (VPS 16.20) WaPo Bodensee Blutsbrüder Fernsehserie Deutschland 2018 Erstsendung: 17.04.2018 in Das Erste



Rollen und Darsteller:

Nele Fehrenbach____Floriane Daniel

Andreas Rambach____Ole Puppe

Paul Schott____Tim Wilde

Julia Demmler____Wendy Güntensperger

Pirmin Spitznagel____Simon Werdelis

Mechthild Fehrenbach____Diana Körner

Niklas Fehrenbach____Noah Calvin

Johanna Fehrenbach____Sofie Eifertinger

Hauptmann Aubry____Martin Rapold

Fred Romberg____Torsten Nickel

Sepp____Hans-Caspar Gattiker

Josef Stocker____Branko Tomovic

Vera____Fiona Coors

und andere

Folge 15/16 17.15 Wildes Deutschland: der Bodensee Erstsendung: 25.10.2015 in Das Erste



Sonntag, 27. Oktober 2019 (Woche 44)/20.09.2019



14.30 Zusätzlichen Beitrag beachten



14.30 Reisetipp Südwest



Radwandern - Von der Eifel an die Mosel

Erstsendung: 05.06.2018 in SWR ab 14.40h Korrigierte Sendezeiten beachten, ab 17.15h wie bisher geplant



14.40 (VPS 14.35) Expedition in die Heimat (WH von FR) Natürlich im Gelbachtal Erstsendung: 08.06.2018 in SWR/SR Moderation: Anna Lena Dörr



15.25 (VPS 15.20) Kochen mit Martina und Moritz Beste Pommes - streichholzfein und knüppeldick Erstsendung: 08.10.2016 in WDR



15.55 (VPS 15.50) Vom Apfel zum Most



16.25 (VPS 16.20) WaPo Bodensee Schneewittchen Fernsehserie Deutschland 2018 Erstsendung: 24.04.2018 in Das Erste



Rollen und Darsteller:

Nele Fehrenbach____Floriane Daniel

Andreas Rambach____Ole Puppe

Paul Schott____Tim Wilde

Julia Demmler____Wendy Güntensperger

Pirmin Spitznagel____Simon Werdelis

Mechthild Fehrenbach____Diana Körner

Niklas Fehrenbach____Noah Calvin

Johanna Fehrenbach____Sofie Eifertinger

Hauptmann Aubry____Martin Rapold

Nana von Lohe____Zeynep Bozbay

Benita____Regula Grauwiller

Ilsa____Manuela Biedermann

Eckehard Prinz____Tayfun Baydar

und andere

Folge 16/16 17.15 Herbstwelten



Erstsendung: 25.09.2018 in WDR



