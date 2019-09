München (ots) -



Wann sind Brüste in der Öffentlichkeit Kunst, wann Sexismus? Sollte

man sich einmischen, wenn ein Spielzeugladen das Geschäft in rosa

Mädchenabteilung und blaue Jungenabteilung trennt? Und was ist zu

tun, wenn Homosexuelle und Katholiken gleichzeitig Minderheitenrechte

geltend machen? Kaum etwas erhitzt die Gemüter so sehr wie Debatten

zur Gleichstellung. Grund genug, dass Joyn sich dem Thema mit seiner

neuen Comedy-Serie "Frau Jordan stellt gleich" annimmt.



Katrin Bauerfeind kümmert sich ab dem 23. September um

Gleichberechtigung. Als Gleichstellungsbeauftragte Eva Jordan kämpft

sie an vielen Fronten: Männer in PEKiP-Kursen, Frauen bei der

Feuerwehr, alte, weiße Männer und junge, nackte Frauen, lästige

Behinderte und lustige Senioren. Sie tut das mit Verve, Witz und

Weißwein. Nicht immer erfolgreich, aber immer engagiert.



Die Comedy-Serie "Frau Jordan stellt gleich" - ab 23. September auf

Joyn



