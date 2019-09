Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Bauer AG nach einer Gewinnwarnung von 22,20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des Kurseinbruchs der Aktien warte er auf Hinweise darauf, dass die Schwäche in Fernost nur vorübergehend sein könnte, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Freitag vorliegenden Studie. Andernfalls könne die Unterauslastung der Kapazitäten des Bau- und Maschinenbaukonzerns über 2019 hinaus andauern./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0005168108

AXC0114 2019-09-20/11:37