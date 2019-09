Metzler hat die Einstufung für SMA Solar mit Blick auf die anstehenden Entscheidungen des Klimakabinetts auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die in Aussicht gestellten Subventionen für die Erzeugung von Solarstrom seien besonders hoch, schrieb Analyst Guido Hoymann in einer am Freitag vorliegenden Studie, auch wenn der deutsche Markt nur rund 8 Prozent zum gesamten Umsatz beitrage. Ursprünglich hätten die Subventionen für die Solarbranche 2020/21 komplett eingestellt werden sollen./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2019 / 09:40 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2019 / 09:40 / CET

