Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev angesichts des bevorstehenden Börsengangs des Asiengeschäfts auf "Outperform" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Umfragen mit Blick auf den IPO von Budweiser Asia-Pacific zeigten, dass die Investoren im Schnitt nur dazu bereit sind, einen Preis knapp unter dem Mittelwert der angepeilten Zielspanne zu zahlen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Aktie des Brauereikonzerns sehe er durch den Börsengang aber dennoch Aufwärtspotenzial, etwa durch einen weiteren Schuldenabbau./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2019 / 07:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-09-20/11:50

ISIN: BE0974293251