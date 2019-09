Köln (ots) - Es herrscht Aufbruchstimmung im Betreuten Wohnen an der Meusdorfer Straße in Leipzig: Ältere Damen und Herren, einige mit Rollator oder Rollstuhl, werden vor der Wohnungstür von Mitarbeitern der Commerzbank-Filiale in Leipzig empfangen. Zehn Pärchen finden sich. Sie sind verabredet zu einem Ausflug in den Zoo. Denn hier, wie in elf weiteren Städten und für mehr als 1300 Mitarbeiter unterschiedlicher Unternehmen, ist heute Malteser Social Day. Die Mitarbeitenden haben an diesem Tag frei. Sie tauschen ihr Büro gegen einen Tag "draußen". Ihr Arbeitgeber will das Teambuilding und das soziale Engagement fördern. Das freut die Leiterin der Leipziger Einrichtung, Eva-Maria Reiher. Sie sagt: "Ohne die Freiwilligen beim Social Day gäbe es keinen Ausflug für unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Denn zehn Betreuer, die einen Rollstuhl schieben oder einer älteren Person mit Rollator doch mal schnell unter die Arme greifen können, haben wir normalerweise nicht." Und so wird es ein besonderer Tag, der beiden - Bewohnern und Freiwilligen - ein gemeinsames Erlebnis beschert.



"Es ist einfach schön, mal richtig rauszukommen und neue Menschen kennenzulernen, die sich auch noch so nett um dich kümmern", gibt Eva-Maria Reiher wieder, was die Bewohnerinnen und Bewohner ihr sagen. Sandra Grüner, die normalerweise in ihrer Bank Privatkunden berät, war "froh für die älteren Ausflugteilnehmer dagewesen zu sein. Besonders für die, die sonst niemanden aus der Familie haben, der sich um sie kümmert und mit dem sie sich unterhalten können."



Es sind nicht nur die ganz Großen aus der Banken- und Versicherungswirtschaft, die bei den Maltesern um Vermittlung eines sozialen Projektes nachfragen. Auch Beratungsunternehmen und Dienstleistungsfirmen nutzen die Chance zum Helfen. In Deutschlands "Social Day-Hauptstadt", Frankfurt, bewirken die Unternehmensmitarbeiter besonders viel. Hier greifen sie auch gerne mal zu Spaten und Blumenerde, Pinsel und Farbe, um Einrichtungen für ältere Menschen oder Geflüchtete zu verschönern oder Jugendtreffpunkte zu renovieren. "Die Hauptsache ist, dass Menschen spürbar für einander da sind und sich diejenigen, die öfter außen vor sind, merken, es geht jetzt um sie und ihre Bedürfnisse", sagt die Koordinatorin des deutschlandweiten Social Day, Ulla Klocke. Das sei auch immer für die Unternehmensmitarbeiter entscheidend bei der Auswahl ihrer Projekte.



Der Malteser Social Day findet jährlich im September statt, in diesem Jahr zum 16. Mal. Premiumpartner sind die Commerzbank und die ING-Bank.



